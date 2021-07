Ganz egal, wie gemütlich der Schlafplatz auch sein mag: Die erste Nacht in einem fremden Bett ist stets unentspannend, weil ich ganz einfach nicht zur Ruhe komme. Deshalb mischt sich in meine Vorfreude auf den Urlaub immer auch ein wenig Angst vor fremden Matratzen, die mir den Schlaf rauben. Dieses Phänomen hat sich mit den Jahren verstärkt. Während ich früher selbst in engen Stockbetten und auf überfüllten Massenlagern in Berghütten tief und fest schlafen konnte, will sich heute die Nachtruhe