 Ferien, Camps und Heimweh

Und die schulfreie Zeit wäre mir vielleicht noch viel länger vorgekommen, wenn es mein heißgeliebtes Jungscharlager nicht gegeben hätte. Ich liebte es, mit Freundinnen in Bettenlagern zu nächtigen, abends am Lagerfeuer zu sitzen, Würstel zu grillen, gemeinsam zu singen und Mutproben zu bestehen, die darin bestanden, in der Nacht mutterseelenallein über Waldwege zu laufen. Wer es schaffte, bekam als Belohnung ein Stück "Kinderspeck", den man heute Marshmallow nennt. Weil ich diese Ferienlager so