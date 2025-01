Kürzlich bekam ich – während eines vorabendlichen Einkaufs im Supermarkt – einen Anruf der Polizei. Als sich die Stimme der Beamtin meldete, geriet mein Herzrhythmus heftig aus dem Takt. "Was ist denn um Himmels willen passiert? Ein Unglück?!", fiel ich der Polizistin ins Wort, während sich in meinem Kopf diverse Katastrophenszenarien in Bruchteilen von Sekunden abspielten.