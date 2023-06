Es gibt Tage, an denen ich alles sehe. Nämlich wirklich alles. Diese besondere Form der Wahrnehmung beginnt meist frühmorgens im Badezimmer, wenn die aufgehende Sommersonne die Funktion eines Scheinwerfers einnimmt und ans Licht bringt, was an anderen Tagen verborgen bleibt. Schmutz, Staub und Schlieren aller Art.