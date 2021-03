Folgende Zeilen sind eine echte Liebeserklärung – an mein altes Leben vor Corona. Damals empfand ich es nämlich als völlig selbstverständlich, jeden Montagabend in die örtliche Turnhalle zu fahren, um dort Yoga zu machen. Seit einem Jahr hab’ ich meine Yoga-Freundinnen nicht mehr live gesehen. Die Stunde wird jetzt online angeboten, was ich sehr zu schätzen weiß. Also stehe ich jeden Montag im Wohnzimmer auf meiner grünen Yogamatte und mache den Hund, die Katze, das Flugzeug und die