Seit vielen Jahren baumelt an meinem Geldtascherl ein glückselig lächelnder Schutzengel aus Silber. Er begleitet mich täglich in die Arbeit und zum Einkauf, im Sommer fährt er mit auf Urlaub und auch wieder mit nach Hause, ist ganz einfach stets treu an meiner Seite. Wird eine Geldbörse kaputt, wird der Himmelsbote kurzerhand am nächsten Portemonnaie befestigt. Ein Ritual, das beruhigt und Sicherheit gibt.