 Danke, eh ganz gut!

Vielleicht kennen Sie das ja: Manchmal hat man das dringende Bedürfnis nach Stille und längeren Pausen, will niemanden treffen und schon gar nicht nach dem persönlichen Wohlbefinden befragt werden. In solchen Phasen geht man Begegnungen aller Art gerne aus dem Weg und nimmt Umwege aller Art, um sich ja nicht erklären zu müssen. Und genau dann passiert es, dass man – in kleinen Gassen oder auf sehr abgelegenen Plätzen – genau auf jene Menschen trifft, die man eigentlich so gar nicht