Ich fahre gerne Auto. Am liebsten allein und relativ gemütlich. 120 km/h auf der Autobahn sind das höchste der Gefühle. Dabei fühle ich mich wohl und sicher. Oft bin ich allerdings nicht allein unterwegs. Dann vernehme ich von meinen männlichen Beifahrern anspornende Sätze wie "Hier ist aber 130 erlaubt" oder "Jetzt kannst du überholen" oder "Man könnte locker in den sechsten Gang schalten". Könnte man tatsächlich. Man könnte die Fahrerin, die das seit vielen Jahrzehnten macht, aber auch in