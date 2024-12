 Beste Zeit für Erinnerungen

Eigentlich sollte man im Leben ja stets nach vorne blicken, die Vergangenheit loslassen und den Fokus auf eine hoffentlich erfüllte, glückliche Zukunft richten. Aber vor allem zu Weihnachten ist alles ein bisschen anders. Fast jeder hat am 24. Dezember Bilder aus längst vergangenen Zeiten im Kopf. Kindheitserinnerungen von plattgedrückten Nasen an eiskalten Scheiben, von elendslangen Briefen ans Christkind auf der Fensterbank und dem unwiederbringlichen Zauber der Weihnacht, den man wohl am