Ganz früher konnte ich mir im Traum nicht vorstellen, dass es in meinem Leben irgendwann einen Freitagabend geben könnte, den ich – wie seinerzeit meine Eltern – zu Hause vor dem Fernseher verbringen würde. Das hat sich natürlich geändert, und ich schätze mittlerweile den unspannenden Freitagskrimi und entspannende Stunden auf dem Sofa. "So ist das, wenn man erwachsen ist", sage ich dann zu den Kindern, die sich wundern, wie man so was zum Start des Wochenendes denn machen kann.