1| Herr Georg H. las in den OÖN, dass die "Sperrstunde verlängert" wird (siehe Faksimile). Nun fragt er sich: "Wie macht man das? Hat die Sperrstunde nun 70 Minuten oder gar 80?" Eine locker dahingesagte Frage! Denken wir das einmal durch: Verlängert sich eine Stunde, hat das Auswirkungen auf den Tag, die Woche, das Jahr. Eine Verlängerung der Sperrstunde von 22 auf 24 Uhr machte pro Tag zwei Stunden plus aus, 60 im Monat, 730 im Jahr, was mehr als 18 Urlaubswochen entspräche plus die fünf oder