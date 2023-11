Zur Ehrenrettung der roten Rüben

Wenn es stimmt, was der deutsche Philosoph Ludwig Feuerbach (1804–1872) weiland postulierte, nämlich dass "der Mensch ist, was er isst", dann muss man sich die Wirtshäuser und Speisekarten ansehen, um über die Menschen zu lernen. Schon allein deshalb wird im OÖN-Veranstaltungsmagazin "was ist los?" unter der Rubrik "Aufgedeckt" entsprechend gastrosophiert. Vorige Woche war man zu Besuch in einem frisch sanierten Traditionsgasthof.