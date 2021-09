Woran es liegt, dass oft geschalten wird

1. "Jetzt müssen Sie wieder einmal für mich als Kummerkastenonkel herhalten", schreibt Frau Edith F. Grund ihrer Klage war ein Interview im Gesundheitsmagazin der OÖN, in dem stand, Sportler würden nach einer Niederlage genau analysieren, "woran es gelegen hat". Richtig hätte es "gelegen ist" heißen müssen, das sei in Österreich üblich, so Frau F.