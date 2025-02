Was zu viel ist, ist zu viel

Wie heißt es doch so schön beim alten Evangelisten Lukas: "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über." Moderner ausgedrückt als in der obigen Bibelübersetzung durch Luther könnte man also sagen: "Was jemanden rührt, das will er mitteilen." Wie im richtigen Leben gibt es auch unter den Schreibenden mehr oder weniger Gerührte und Gefühlige. Im OÖN-Veranstaltungsmagazin "was ist los?" war zum Beispiel zu lesen: "Die Zeit. Wegbegleiter. Gnadenlos, weil eine Sekunde immer eine Sekunde bleibt