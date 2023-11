Titel und Thesen, die keine sind

1| Es lese der Mensch was G’scheits, auf dass er zunehme an Weis- und Klugheit. Manchmal jedoch stellt ihn die Lektüre vor ein Rätsel. OÖN-Leser Werner P. hat gleich zwei in petto. Er las in den Linzer Nachrichten, dass "der neue Stadtteilbus auf den Pöstlingberg auf Schiene" sei, und will nun wissen: "Ist das eine übliche Redensart oder wurde ein neues Fahrzeug erfunden?" Nun: Von einem neuen Fahrzeug kann keine Rede sein, die ersten Schienenbusse (Rail Omnibus oder Autorail) befuhren schon