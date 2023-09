1. Die falsche Verwendung von Fremdwörtern ist ein steter Quell der Schadenfreude, an dem sich die Besserwisser laben. Das soll keine Kritik sein, das ist ein ganz normaler Vorgang in einer Wissensgesellschaft, in der die einen mehr wissen, die anderen weniger. Nennen wir unser Thema: das Fremdwortgefälle.