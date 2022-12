Strippenzieher im Obusbusiness

In Linz wartet man auf neue Buslinien. Doch noch steht die Finanzierung der neuen "E-Obusse" nicht, berichteten die OÖN. Leser Bernhard K. will nun wissen, wie die "neuen E-Obusse" (siehe Faksimile) angetrieben werden. "Nachdem der normale O-Bus (Oberleitungsbus) mit Strom aus besagter Leitung angetrieben wird, was bedeutet das vorgestellte zusätzliche ,E‘?