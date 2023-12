 Stillleben mit Adventkranzinferno

Es weihnachtete schon mehr heuer. Leider floh der Schnee in die Berge und der Regen taute die Eisstockbahnen auf. Dennoch tut das dem menschlichen Willen nach Idylle keinen Abbruch. Kommt er halt in Innenräumen zusammen, beim Wirten, "beim geselligen Musizieren in der Gasstube". OÖN-Leser Christian M. hofft, dass es sich bei diesem Fundstück von der ORF-Homepage nicht "um ein Relikt aus unerfreulicher Zeit handelt". Hier ist Entwarnung zu geben, es fehlt schlicht ein "t".