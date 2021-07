Stellungsgemütlichkeit zu Ferienbeginn

1| Die Ferien haben begonnen, und das geht am Schreibpersonal nicht ohne gedankliche Freizeitorientierung vorbei. Zum Beispiel betrachtete man im "Kultur & Leben"-Teil den Homo campensis, den Wohnmobil-Menschen, der ja jetzt wieder verstärkt ausschwärmt. In der Reportage wurde darauf hingewiesen, dass Camper "gemütliche Leut’" seien (2x), die in "gemütlichen Fahrzeugen" reisen und – Überraschung – "eine gemütliche Atmosphäre" schätzen.