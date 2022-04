1| Den Grammatikkummerkastenonkel erfreuen Forschungsergebnisse aus allen Disziplinen. Gerne macht er sich darüber Gedanken. Neulich erfuhr er von Oktopussen, deren Arme sich auch dann noch fleißig bewegten, nachdem man längst den Kopf abgetrennt hatte. Dies, so dachte der Onkel, treffe zwar in geringerem Ausmaße, aber doch auch auf die Finger jener Menschen zu, die an Tastaturen sitzen und ihren Geldbeutel mit Einkünften aus der Schreibarbeit füllen.