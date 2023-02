Schrottiger Copy-and-paste-Journalismus

1| In Bildern zu schreiben, rät die Schule für angewandten Journalismus. Entsteht mittels guter Texte bei Leserin und Leser ein Bild im Kopf, werden Gefühle geweckt, der Text fesselt stärker. Vorsicht jedoch vor schiefen Sprachbildern und hatscherten Metaphern! Nehmen wir das Beispiel einer Polizeiübung, die kürzlich an einer Linzer Einfallstraße abgehalten wurde. Da standen Organe in martialischer Schutzkleidung, bremsten den Verkehr auf Schritttempo und blickten grimmig in jedes Auto.