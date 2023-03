Satzböcke in der Kulturzensur

In der Sprache der alten Drucker und Setzer wimmelt es von bunten Metaphern. Heute wollen wir uns zwei Satzfehlern widmen, die als Hurenkind und Schusterbub in den Lehrbüchern stehen. Beide stören Leserhythmus und Ästhetik. Dem Grammatikkummerkastenonkel scheint, dass mit der Digitalisierung und dem Kopierjournalismus, welche häufig dem Husch-Pfusch-Prinzip unterliegen, solche Satzfehler eher mehr als weniger hingenommen werden. Auch in den OÖN, wo die schwarze Kunst in hohen Ehren steht,