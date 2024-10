1. Jetzt, im Herbst, in der arbeitsreichen Phase zwischen Sommer- und Winterurlaub, sind die einen im Kopf noch am Strand, die anderen schon auf dem schmalen Kunstschneeband, das die Tourismuswelt bedeutet. Ersteres könnte der Fall gewesen sein, als auf nachrichten.at angekündigt wurde, in Gschwandt sei ein neues "Gemeindeamt mit Me erzwecksaal" geplant.