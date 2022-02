1| Rasant geht es zu bei Tageszeitungen. Permanent den Redaktionsschluss im Nacken, heißt es für die Finger der Schreibmägde und -knechte, flink in die Tastatur zu klopfen – den Ventilen eines Rennwagenmotors gleich. Dabei kann es zu Schleudermanövern kommen. OÖN-Leser Franz G. meint, einem solchen auf der Spur zu sein, nämlich in einem Text über die Rallye Monte Carlo: Dort geriet der Franzose Adrien Fourmaux "bei einer Links-rechts-Kombination an die Innenseite der Rechtskurve.