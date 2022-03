Oligarchen ohne Landeerlaubnis

1| Die russischen Oligarchen sind scheinbar überall. Das verwundert insofern, als in der Bezeichnung für diese Wirtschaftsmagnaten das altgriechische Wort "oligoi" drinsteckt, das "wenige" bedeutet. Sogar am Attersee sitzt einer von diesen Neureichen in seinem Schloss. Dies nahm Gerhard S. zum Anlass, einen Leserbrief zu schreiben.