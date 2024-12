Nackte Kleinhäusler im Wörtersee

"Wenn Sie für den Fremdenverkehr in unserem Oberösterreich Werbung machen wollen (was ja grundsätzlich löblich ist), sehen Sie bitte vorher auf die Landkarte", tadelt OÖN-Leser Karl S. die Reise-Redaktion. Was ist geschehen? In einem Bericht über Urlaub am Bauernhof wurde ein renovierter Winzerhof in Schlüßlberg im Innviertel verortet. "Schlüßlberg liegt plötzlich im Innviertel?", kritisiert u. a. auch OÖN-Leserin Gerlinde K.