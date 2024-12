Mistkäfer im Aquarium und andere Tiere

1 | In jede journalistische Darstellungsform können sich Fehler einschleichen, die am gut gemeinten Ergebnis kratzen – sogar in der Karikatur. OÖN-Leser Kurt P. etwa kritisiert, dass einer der OÖN-Zeichner eine "herabsetzende Karikatur des Mistkäfers" produziert habe (siehe Faksimile). Der Zeichner habe keine Ahnung von der Lebensweise und der historischen Beachtung des verehrten Skarabäus, auch Pillendreher oder sogar Glückskäfer genannt.