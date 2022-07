OÖN-Leserin Gudrun R. ist es leid, leise zu leiden. "Es schmerzt!", ruft sie dem Grammatikkummerkastenonkel zu. Was – bei allen Schutzheiligen der Sprache – war geschehen? In der Außenpolitik musste man kürzlich lesen: Boris Johnson "wurde als Volontär bei der ,Times‘ nach einigen Wochen entlassen, nachdem er ein Zitat erfunden hatte und, zur Rede gestellt, dies abstritt und weiter lügte." Dies stieß auch Leser Thomas M. auf, der schrieb: "Selbst ein so versierter Lügner wie Boris