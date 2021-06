Eine Frage war’s in unserer Waldserie: In "Apropos Zukunft: Wird der Wald weiblicher?" (siehe Faksimile), erdreistete sich die Autorin, eine Forstfrau zu befragen. In der ganzen Geschichte ging es darum, dass immer mehr Frauen im Wald arbeiten, Försterinnen werden. "Ich verstehe schon, was Sie meinen", schreibt Frau M., "aber war der Wald bis jetzt männlich?" Zudem störe die Steigerung von "weiblich" ihr Empfinden für die Sprache empfindlich.