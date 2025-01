Jetzt erst recht

"Jener Flügel hat sich durchgesetzt, der von Anfang an mit den Blauen geliebäugelt hat." - SPÖ-Chef Andreas Babler reagiert desillusioniert.

Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht. Damit ist nicht die unmögliche, aber nun doch entflammte Liebe wie in obiger Haderer-Karikatur gemeint, sondern die große Prognosekraft des OÖN-Politikressorts. Dort las man schon am 2. Jänner dieses Jahres, als noch fleißig an einer Dreier-Koalition gebastelt wurde, folgende Weissagung: Babler warnte "davor, Europa nicht den Rechtspopulisten und Zerstörern zu überlassen" (siehe Faksimile).