Gezehre um dem Wickerl seinen Humus

Ein Bild, so heißt es, sage mehr als tausend Worte. Es beeinflusst eine Information oft mehr als der Text. Zuweilen ist es auch so, dass ein Bild sogar den Schreibenden so weit in den Bann zieht, dass er in der Rechtschreibung irrt. Konkret war über dem Bild eines seilziehenden Wiener Bürgermeisters zu lesen, dass sich Michael Ludwig aus dem SP-Präsidium zurückziehe. Die vielen Krisensitzungen im Frühjahr hätten "an ihm gezerrt" (siehe Faksimile).