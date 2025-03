Frustrierte Verunmöglichungen

Heute lädt der Grammatikkummerkastenonkel zur Fragestunde, die eigentlich Antwortstunde heißen müsste, denn Antworten werden "geliefert" (übrigens: "Geliefert" wird derzeit ganz viel. Das Modewort nervt schon). Wohlan: OÖN-Leser Reinhold S. fand im "Standard" das für ihn "unmögliche Wort ,verunmöglichen‘". Er will wissen, ob es das wirklich gibt und was es bedeutet. Antwort: Das Verb "verunmöglichen" steht im Duden und heißt so viel wie "verhindern". Das Interessante daran: Wir haben es mit