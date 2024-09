Entschuldigen Sie bitte den Koffer!

Der scheidende Linzer Bürgermeister Klaus Luger entschuldigte sich für sein Fehlverhalten. So konnte man es vielfach hören und lesen. OÖN-Abonnent Josef K. fand es deshalb an der Zeit, "die Journalisten etwas nachzuschulen". Es sei nämlich falsch, dass sich jemand selbst entschuldigt. Man könne nur die betroffenen Personen, in deren Schuld man wegen irgendwelchen Fehlverhaltens stehe, um Entschuldigung bitten! Es liege an den geschädigten Personen, eine Entschuldigung auszusprechen. Herr K.