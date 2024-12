Die rechtzeitig erlegten Böcke des Jahres

Trotz U-Ausschu tz gelang es den Rechten in Österreich heuer, erfolgreich im Nicht lägerwahler zu fischen und den Rosenkran k zum Parlamentschef zu machen. Von den En thaltestellen im Hohen Haus machte leider niemand Gebrauch. Zum Glück gab’s heuer nicht auch noch Präsidents haftswahlen. In Summe war jedenfalls innenpolitische Gänsehau sstimmung zu fühlen, welche ganz klar die Not wenigkeit einer Richtungsänderung aufzeigte.