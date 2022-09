Der Mensch ist des Wolfes Schaf

Man macht sich ja keine Vorstellung, wie gut es uns Menschen in unseren geschützten Werkstätten geht. Denn da draußen, in der richtigen Natur, die wir verniedlichend Umwelt nennen, spielt es sich ab, dass man sagen könnte: "Na, grüß Gott, aber!" Zum Beispiel in Tirol, "wo es sich gefährlich lebt", wie OÖN-Leser Axel H. vermutet. Er bezieht sich auf einen Artikel, in dem es um Abschussbescheide für vier Wölfe ging.