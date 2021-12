Brav sein in Zeiten vieler falscher Töne

1| Was ist nur mit den Leuten los? Die zunehmende Aggression in der analogen wie der digitalen Welt wirft die Stirn des Grammatikkummerkastenonkels in Falten. Ihn, dessen zweiter Vorname "Sanftmut" lautet, schmerzt es, wenn schon im ersten Satz einer Konversation mit dem Säbel gerasselt wird. Muss denn das sein?