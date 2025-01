Böcke aus der Feiertagsbeduselung

Elche torkeln immer wieder in schwedischen Dörfern herum, nachdem sie sich den Bauch mit vergorenen Äpfeln vollgeschlagen haben.

Die Jahresendfeiertage mitsamt ihren Saisongetränken schlagen sich regelmäßig in den Publizistikprodukten nieder. In der Krone etwa war kürzlich von einer Sportlerin zu lesen, die ihren "siebenden Weltcupsieg" feierte. Pressebeobachter Axel H. vermutete darob schmunzelnd, der Verfasser habe sich wohl "am Punschstand das Rechtschreibzentrum vernebelt".