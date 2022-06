1| Was wäre eine Publikumszeitung ohne Geschichten über die Fauna? Ein trauriges Blatt. Deshalb rücken auch die OÖN immer wieder Tiergeschichten in den Fokus – neulich eine berühmte. Im Wochenende-Magazin schrieben wir vom "Reh Bambi, das Walt Disney zum Kinowelterfolg brachte". OÖN-Leser Werner T. war damit nicht zufrieden und erklärte korrigierend, es gebe keine Rehe in Amerika, weshalb Bambi ein Weißwedelhirsch sei, erkennbar am weißen Schwänzchen.