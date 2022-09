1| Haustiere, mit denen man den ganzen Tag nichts unternimmt, soll man nicht alleine halten. Das gilt auch für das Lieblingstier in der EU, das Auto. Zum Glück weint kaum ein Porsche mehr einsam in der Garage vor sich hin, denn "die Zahl der Autos pro Kopf ist in den vergangenen Jahren EU-weit von 480 auf 530 Pkw pro 100 Einwohner gestiegen" (siehe Faksimile). "Boah", reagierte OÖN-Leser Helmut B.