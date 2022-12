 Applaudern für die gute Fehlerkultur

Was ist nicht alles passiert auf der Welt dieses Jahr: Nach nur 40 Tagen stand Englands Regierungschefin vor dem Sch eiterhaufen, was unsere Bundesregierung über einen Einreisesto ff für Briten nachdenken ließ. Eine Schlagzeile lautete: "Scholz tri tt Putin", worauf dessen Züge zusehends entgleist wären. In den heimischen Metro bolen, genauer in 17 Gemei nen, mussten Asylwe ber im Winter Zelte aufstellen, wobei Gesundhei stminister und Stadtra d ungerührt zusahen. Wenn das nicht mit einer