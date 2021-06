Wir sind daran gewöhnt, in einem der besten Versorgungssysteme der Welt zu leben, und nehmen vieles für selbstverständlich. Dabei leisten unsere Einsatzkräfte oft Großes, das viel zu wenig wertgeschätzt wird. Beispielsweise ist von einem Unfall in Oberösterreich zu berichten. Ein Autolenker war daran beteiligt und eine mittelalte Dame. "Die 56-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus geflogen, der Lenker mit der Rettung", berichtete der Polizeipressedienst.