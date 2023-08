Wenn du es eilig hast, gehe langsam

Nicht nur ihr Name wird immer edler, je öfter ich ihn ausspreche, auch ihre Schalenform entfaltet – unter dem Vergrößerungsglas – eine faszinierende Pracht. Das Faszinierendste aber ist, dass es diese Winzlinge überhaupt (noch) gibt, denn Quellschnecken sind äußerst wählerisch, was Lebensbedingungen und Gewässerqualität anbelangt (so wie ich beim Aussuchen des Badeplatzes).