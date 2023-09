Traktat über die Schönheit

Aber ich habe eine trotzige Schwäche für alles, was nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht. "Schön" ist ja oft nur ein anderes Wort für "langweilig". Makel machen dagegen interessant. Als junger Student hatte es mir eine Kollegin angetan. Sie schielte herzallerliebst. Das heißt: Wenn sie in einem Buch versunken war, schaute sie ganz gerade. Aber kaum hob sie den Blick, um in die echte Welt hinaus zu blicken, kam ihr linker Augapfel verlässlich aus der Spur. Es war, als wollte sie ein