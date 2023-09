 Möge sie tausend Jahre alt werden!

Vor tausend Jahren, zum Ende des Frühmittelalters, wohnten die Menschen in Europa überwiegend in Holzbauten. Die erste große Phase der Rodungen war schon vorbei, Europa stand am Vorabend der Kreuzzüge, Amerika war noch lange nicht entdeckt. Die nächste und letzte große Rodungswelle erfolgte etwas später, ab 1100 n. Chr.