Der Advent passt sich dem Tempo unserer Zeit an." Welch ein scheußlicher Satz, oder? Eigentlich will ich darauf aufmerksam machen, dass Weihnachten in affenartiger Geschwindigkeit auf uns zurast und wir vor lauter Tempo völlig aufs Innehalten vergessen, um das es eigentlich in der "stillen Zeit" ginge. Aber wer will das schon lesen?