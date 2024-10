Die Natur kennt keinen Abfall

Ein alter Baumstrunk zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Es ist zunächst die Schönheit von Moos- und Pilzbewuchs, die mich fasziniert, dann die Vielzahl an Kleinstlebewesen, die ihren Lebensraum auf diesem Stück Altholz gefunden haben. In spätestens zehn Jahren wird von diesem Stamm nichts mehr zu sehen sein. Zahlreiche Organismen werden ihn in seine kleinsten Bestandteile zerlegt haben, seine chemischen Verbindungen, seinen "Rohstoff" als Nahrung oder Unterschlupf genützt haben. Recycling in