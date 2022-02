Es gibt Wörter und Redewendungen, ohne die es einfach nicht geht im chinesischen Alltag, zum Beispiel: "Meiyou!" Es entspricht dem österreichischen "Hamma ned, gibt‘s net und überhaupt, wo kammat ma denn do hin!" Dieses gefürchtete "Meiyou" kann heißen, dass es tatsächlich kein Bier mehr gibt. Es kann aber auch heißen, dass es zwar noch Bier gibt, aber der Kellner angesichts der nahen Sperrstunde jetzt kein Bier mehr holen will. "Meiyou" heißt es normalerweise in Peking auch beim Schnee,