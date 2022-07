Ab heute ändert sich was. Endgültig. Und nein, es ist nicht der hundertste Diät-Versuch, der sich in meinem Kopf manifestiert. Ab heute nehme ich es persönlich. Ich bin Mutter von drei Kindern. Ja, ich habe diese Kinder bewusst, freiwillig und voll Freude bekommen. Ja, ich habe gewusst, dass es nicht einfach wird, und ja, es ist mir vollkommen klar, dass auch die unangenehmen Sachen an mir hängenbleiben. Mein größtes Kind hat seinen 10er bereits hinter sich, mein kleinstes gerade einmal seinen