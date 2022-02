Meine Tochter, 7, bekommt plötzlich ganz große Augen und eine gepresste Stimme: "Mama, hör sofort auf!" Klar, dass ich die Dringlichkeit ihres Anliegens erkenne und sogleich stoppe, was ich in diesem Moment tue. "Was ist los?" "Mama, hör sofort auf zu tanzen!" Aber warum? Panisch sucht mein Blick den Boden ab, sind da Glassplitter, spitze Nägel, eine Vogelspinne? Was kann verlangen, dass ich beim gemeinsamen Zimmeraufräumen mit meinem Töchterchen in unserem sicheren Zuhause sofort aufhören