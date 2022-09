Er sagte es mit leicht betrübtem Unterton: "You know, September is the month where the mothers go crazy." Zu Deutsch: "Weißt du, September ist der Monat, in dem die Mütter durchdrehen." Mit diesen Worten teilte einst im Urlaub ein älterer Tennislehrer die ganze Weisheit seiner mehr als 30 Berufsjahre mit mir.